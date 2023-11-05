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Сегодня, 11:35

В «Оренбурге» допустили уход Веры в «Локомотив» в зимнее трансферное окно

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» оценил вероятность ухода нападающего Лукаса Веры в «Локомотив» этой зимой.

«Все может быть. Посмотрим. Не хотел бы говорить об этом. Сейчас идет чемпионат, будем говорить об этом после первого круга», — сказал Андреев «СЭ».

3 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что аргентинский футболист близок к переходу в «Локомотив». По информации источника, Вера заключит с московским клубом контракт на 3,5 года. Позже президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил переговоры с железнодорожниками по Вере.

В текущем сезоне 26-летний Вера провел 13 матчей за оренбуржцев во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Лукас Вера
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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