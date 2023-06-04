В «Оренбурге» назвали отличным результат команды в прошедшем сезоне РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» высказался о результате команды в текущем сезоне РПЛ.

«Мы довольны итоговым седьмым местом. И руководство, и спонсоры, и игроки остались довольны — это отличный результат. Мы будем предпринимать все, чтобы в следующем сезоне удержать эти позиции. Но как известно — завоевать их легче, чем удержать. Думаем, как укомплектоваться, чтобы в следующем сезоне выступить не хуже», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.