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Сегодня, 11:20

В «Оренбурге» назвали отличным результат команды в прошедшем сезоне РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» высказался о результате команды в текущем сезоне РПЛ.

«Мы довольны итоговым седьмым местом. И руководство, и спонсоры, и игроки остались довольны — это отличный результат. Мы будем предпринимать все, чтобы в следующем сезоне удержать эти позиции. Но как известно — завоевать их легче, чем удержать. Думаем, как укомплектоваться, чтобы в следующем сезоне выступить не хуже», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

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