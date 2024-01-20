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Сегодня, 20:34

В «Оренбурге» подтвердили интерес к нападающему «Родины» Ивану Тимошенко

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал слухи об интересе клуба к нападающему «Родины» Ивану Тимошенко.

«У нас есть список из 26 футболистов, которые потенциально могут перейти в «Оренбург», и Иван Тимошенко есть в их числе. Пока мы только присматриваемся к этому футболисту, проанализировали игру этого нападающего, но официального предложения в «Родину» мы не делали», — приводит слова Еремякина Sport24.

24 летний Тимошенко выступает за «Родину» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах и забил 12 мячей.

Источник: Sport24
ФК Оренбург
ФК Родина
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