В «Оренбурге» прокомментировали возможное продление контракта с Деограсией

31 марта, 18:53
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном продлении контракта с главным тренером клуба Давидом Деограсией.
Действующее соглашение 51-летнего специалиста рассчитано до конца сезона-2023/24.
«Разговоров с Деограсией о продлении контракта не было. Будущее обсудим после окончания сезона», — цитирует Андреева «РБ Спорт».
Деограсия возглавил «Оренбург» 22 августа 2023 года. Под его руководством клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 21 матче.