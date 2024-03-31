Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

31 марта, 18:53

В «Оренбурге» прокомментировали возможное продление контракта с Деограсией

Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном продлении контракта с главным тренером клуба Давидом Деограсией.

Действующее соглашение 51-летнего специалиста рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Разговоров с Деограсией о продлении контракта не было. Будущее обсудим после окончания сезона», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Деограсия возглавил «Оренбург» 22 августа 2023 года. Под его руководством клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 21 матче.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
1
0
Читайте также
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Поздняков — о словах мэра Парижа: «Даже полностью обезличенных спортсменов из России видеть на Олимпиаде не хотят»
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капитан «Урала» Кулаков: «Для «Спартака» мы неудобный соперник»

Агент Джикии: «Георгий сосредоточен на работе. Мы ждем, какое предложение сделает «Спартак»