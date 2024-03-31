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31 марта, 18:40

Капитан «Урала» Кулаков: «Для «Спартака» мы неудобный соперник»

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Защитник «Урала» Денис Кулаков прокомментировал ничейный результат клуба в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

Екатеринбургская команда на проигрывает красно-белым на протяжении 5 встреч кряду. На счету уральцев 2 победы и 3 ничьи.

«Мы для «Спартака» неудобный соперник — в футболе есть такое понятие. Мне сложно судить, в чем мы неудобны. Так получается, что мы набираем очки со «Спартаком», при этом часто в Москве. Плюс этот матч мы провели хорошо. У ребят был правильный настрой. На «Спартак» можно даже не мотивироваться. Думаю, это касается не только «Урала», но и других команд. «Спартак» — народная команда с армией болельщиков. И это 100% мотивирует», — цитирует Кулакова Sport24.

На данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. 6 апреля команда Виктора Гончаренко проведет домашний матч с «Крыльями Советов».

Источник: Sport24
Денис Кулаков
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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