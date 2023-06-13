В «Оренбурге» прокомментировали возможный уход Лички

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Пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин для «СЭ» прокомментировал информацию о том, что Марцел Личка станет главным тренером «Динамо».
Ранее Legalbet сообщил, что главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в ближайшие дни возглавит московское «Динамо».
«Клуб не комментирует те события, которые официально не состоялись. Клуб дает комментарии по изменению состава только по факту того момента, когда они состоялись», — сказал Сорокин «СЭ».
Под руководством Лички «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками.