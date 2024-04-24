В «Оренбурге» сообщили, что проведению матча с «Динамо» ничто не угрожает

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что паводок в Оренбургской области не угрожает проведению матча 21-го тура РПЛ с «Динамо».

«Команда готовилась к матчу с «Динамо» в соответствии с планом работы тренера — перелеты, переезды, восстановление и подготовка. Больших потерь в плане состава нет, более-менее благоприятная ситуация в этом отношении. Что касается паводка, то он оставил проблем в городе, но матчу с «Динамо» ничто не угрожает», — приводит слова Еремякина ТАСС.

Матч «Оренбург» — «Динамо» пройдет в среду, 24 апреля, на стадионе «Газовик» и начнется в 16.00 по московскому времени.