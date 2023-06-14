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Сегодня, 10:10

В «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке

Константин Белов
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный уход главного тренера Марцело Лички в «Динамо».

Ранее Legalbet сообщил, что главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в ближайшие дни возглавит московское «Динамо».

«Пока никто никого не выкупал. «Динамо» интересовалось кандидатурой нашего главного тренера и обращалось в клуб. Если Марцел перейдет в другой клуб, то будем думать, что делать. Пока все в штатном режиме. Ситуация не готовая, идут переговоры со стороны «Динамо» и «Оренбурга», мы что-то ищем. Пока это все разговоры, как все будет на самом деле, неизвестно. Может быть, сегодня «Динамо» объявит о назначении Лички или завтра, а может быть, никогда не объявит. Личка пока ни с кем в клубе не попрощался», — сказал Андреев «СЭ».

Под руководством Лички «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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