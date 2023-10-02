В «Оренбурге» заявили, что игроки не получат повышенные премиальные за победу над «Зенитом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что игроки не получат повышенных премиальных за победу над «Зенитом» (3:1) в 10-м туре РПЛ.

«Повышенных премиальных не было — обычные, в одинарном размере. Дополнительного выходного тоже не будет, мы уже завтра вылетаем — 4 октября матч на Кубок против «Сочи», — цитирует Андреева РИА «Новости Спорт».

После игры защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович назвал исторической победу над «Зенитом».

«Оренбург» после 10 туров РПЛ занимает 11-е место с 11 очками. «Зенит» — на 4-м месте с 17 очками.