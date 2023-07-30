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Сегодня, 09:32

В «Оренбурге» заявили, что ведут переговоры с «Зенитом» об аренде Адамова

Константин Белов
Корреспондент
Арсен Адамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возможной аренде защитника «Зенита» Арсена Адамова.

«Интересуемся Адамовым. На данный момент ведем переговоры с «Зенитом» об аренде игрока», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в телеграм-канале сообщил, что «Оренбург» может арендовать у «Зенита» 23-летнего защитника без права выкупа.

Адамов перешел в «Зенит» в 2022 году. С того момента он провел за сине-бело-голубых 21 матч, отметившись двумя голевыми передачами. Контракт игрока с питерцами рассчитан до 2026 года.

Арсен Адамов
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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