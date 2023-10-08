Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:50

В «Пари НН» объяснили идею появления футболки с надписью «За оргазмом на стадион!»: «Не видим в этом ничего пошлого»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» рассказал «СЭ» об идее появления защитника «Пари НН» Дмитрия Живоглядова на интервью перед матчем 11-го тура с «Крыльями Советов» (2:0) в футболке со словами «За оргазмом на стадион».

Ранее текст письма, в котором «Пари НН» предлагал данную идею опубликовал журналист Иван Карпов.

«Каждый регион живет своей жизнью. В каждом регионе есть какие-то инфоповоды, которые активно обсуждаются внутри региона. Один из инфоповодов был связан с тем, что лица женского пола испытывают определенные сложности в плане своего физиологического удовлетворения. Мы просто хотели сказать, что за яркими эмоциями можно прийти на стадион. Если вы чего-то недополучаете в обычной жизни, то здесь вы получите по полной ярких впечатлений, каких-то знакомств, которые потом перерастают в дружбу, семейные пары здесь встречаются и эти союзы крепкие. Мы хотели призвать людей приходить на футбол и получать удовольствие. Мы не видим в этом ничего скабрезного или пошлого. Люди образованные поймут, что это лишь слова, которые несут в себе позитивный заряд. Негатива и пошлости в них нет», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ», что РПЛ запретила защитнику нижегородцев Дмитрию Живоглядову появляться в предматчевом интервью в футболке с надписью «За оргазмом на стадион».

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
3
Обсудить
Читайте также
Де Дзерби поддержал главного тренера «Ливерпуля» Клоппа в его критике английского судейства
Самсонова в двух сетах уступила Свентек в финале турнира в Пекине
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Генеральный директор «Пари НН» не исключили появления мерча со слоганом «За оргазмом на стадион!»
«Динамо» — «Факел»: Смолов попал в штангу. Онлайн-трансляция матча
«Спартак» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Ахмат» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Ахмат» — «Рубин»: стартовые составы на матч РПЛ
«Спартак» — ЦСКА: Медина выйдет в старте на матч РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Пари НН» заявили, что РПЛ запретила Живоглядову появляться на интервью в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!»

«Спартак» — ЦСКА: Медина выйдет в старте на матч РПЛ