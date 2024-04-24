Генеральный директор «Пари НН»: «Мы хотим и будем играть в РПЛ. Сделаем для этого все»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» оценил положение нижегородцев в турнирной таблице РПЛ.

«Беспокоит ли положение команды и близость стыков? Нас беспокоит целый сезон. У нас каждая игра как финал. Но команда с самым маленьким бюджетом в РПЛ показывает достойный футбол, выкладывается по полной. Где-то получается, где-то нет, поэтому мы не на первых местах в турнирной таблице. Но, тем не менее, мы хотим играть в футбол, мы будем играть в футбол в РПЛ. И все для этого сделаем», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» (28 очков) остается на десятом месте в РПЛ. Нижегородцы потерпели пятое подряд поражение в чемпионате России.