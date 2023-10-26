Алдонин считает, что ЦСКА подходит к матчу с «Краснодаром» в тяжелой ситуации

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Именно в таких ситуациях и проходят проверку действительно сильные коллективы. Понятно, что ЦСКА подходит к матчу с «Краснодаром» в довольно трудной для себя ситуации, однако у команды есть универсальные футболисты и, конечно же, молодежь. Возможно, вариант с молодыми не является лучшим — «быки» сейчас идут на первом месте в таблице, но безвыходных ситуаций не бывает, и для кого-то это будет шанс», — приводит слова Алдонина RT.

«Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков. 29 октября «быки» на выезде сыграют против ЦСКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.