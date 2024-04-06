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Сегодня, 19:00

Гендиректор «Пари НН» — о поражении «Краснодару»: «Нам не стыдно»

Сергей Жуков
корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение команды в матче 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).

«Однозначно эту игру можно занести в актив. Это игра, в которой наши парни проявили характер. Нам не стыдно из-за этого проигрыша. Наверное, были стыдно, если бы счет был сухим в их пользу, а он далеко не сухой. Хоккейный счет на табло — тому свидетельство», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После этой игры «Краснодар» с 43 очками вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» (41). Однако у сине-бело-голубых еще один матч в запасе. В воскресенье, 7 апреля, петербургская команда сыграет с «Балтикой».

«Пари НН» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 28 набранных очков.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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