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Сегодня, 13:00

«Оренбург» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Оренбург» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Оренбург» сыграет с «Ростовом» в 14-м туре российской премьер-лиги (РПЛ) 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Оренбург» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/24 можно смотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Оренбуржцы занимают 14 место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 12 очков. Команда Валерия Карпина набрала 16 баллов и располагается на 10-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ростов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
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