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Судейство

Сегодня, 13:57

В РФС планируют провести встречу «Зенита» с представителями судейского корпуса во время паузы на игры сборной

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Фото «СЭ»
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В службе коммуникаций РФС в разговоре с «СЭ» прокомментировали новость об обращении «Зенита» на имя председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева с просьбой провести лекцию для футболистов и тренерского штаба.

Ранее «СЭ» сообщал, что петербургский клуб написал официальное письмо на имя Каманцева с просьбой провести лекцию для футболистов сине-бело-голубых и представителей тренерского штаба, на которой им были бы разъяснены нынешние трактовки правил, связанные с вынесением санкций на поле — удалениями и предупреждениями.

«Мы получили письмо от футбольного клуба „Зенит“ с просьбой провести провести ежегодную лекцию для футболистов и тренерского штаба основной команды и „Зенита-2“ по правилам играм. Планируем, что лекция пройдет во время паузы на игры сборных», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Поводом для обращения стало недовольство команд по ряду эпизодов из матчей стартовых туров РПЛ — в частности, ЭСК уже признал несколько ошибок рефери в спорных эпизодах.

После 4 туров «Зенит» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 20 августа.

РФС
ФК Зенит
Павел Каманцев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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