В РФС планируют провести встречу «Зенита» с представителями судейского корпуса во время паузы на игры сборной

В службе коммуникаций РФС в разговоре с «СЭ» прокомментировали новость об обращении «Зенита» на имя председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева с просьбой провести лекцию для футболистов и тренерского штаба.

Ранее «СЭ» сообщал, что петербургский клуб написал официальное письмо на имя Каманцева с просьбой провести лекцию для футболистов сине-бело-голубых и представителей тренерского штаба, на которой им были бы разъяснены нынешние трактовки правил, связанные с вынесением санкций на поле — удалениями и предупреждениями.

«Мы получили письмо от футбольного клуба „Зенит“ с просьбой провести провести ежегодную лекцию для футболистов и тренерского штаба основной команды и „Зенита-2“ по правилам играм. Планируем, что лекция пройдет во время паузы на игры сборных», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Поводом для обращения стало недовольство команд по ряду эпизодов из матчей стартовых туров РПЛ — в частности, ЭСК уже признал несколько ошибок рефери в спорных эпизодах.

После 4 туров «Зенит» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 20 августа.