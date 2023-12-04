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РПЛ

Сегодня, 16:23

В РПЛ заявили, что не будут переносить 18-й тур на 2024 год

Игнат Заздравин
Корреспондент
РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о проведении 18-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, что матчи последнего осеннего тура могут перенести на 2024 год из-за погодных условий.

По словам Алаева, решения о переносе будут рассматриваться отдельно по каждому матчу.

«Созвонились с утра со всеми клубами. Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным арбитром перед игрой», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

18-й тур РПЛ начнется матчем «Локомотива» и «Урала» в пятницу, 8 декабря, а завершится встречей между «Балтикой» и «Рубином» в воскресенье, 10 декабря.

После 17-го тура лидером РПЛ с 35 очками является «Краснодар». Вторым идет «Зенит», отстающий от команды, занимающей первое место, на 2 очка.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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