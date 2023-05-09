В «Сочи» рассказали, будет ли клуб выдвигать кандидата в правление РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос, интересно ли представителям клуба войти в правление РПЛ и будет ли клуб выдвигать кандидатуру.

«Нам интересно все, что касается развития футбола. Возможно [выдвинем кандидатуру]», — цитирует ТАСС Рубашко.

26 апреля на общем собрании РПЛ было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в которое войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ. Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления определится закрытым голосованием.

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах.