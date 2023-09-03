В «Спартаке» не рассматривают кандидатуру Карреры, при отставке Абаскаля клуб склоняется к российскому тренеру

В «Лукойл» не рассматривают кандидатуру бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в случае возможной отставки Гильермо Абаскаля, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, отставка 34-летнего испанского специалиста до зимнего периода маловероятна. Однако в случае этого варианта, в клубе больше склоняются к кандидатуре российского тренера.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московская команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.

Абаскаль стал главным тренером красно-белых в 2022 году. В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в чемпионате России. На данный момент московская команда идет на 8-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков. В 8-м туре «Спартак» встретится с «Сочи».