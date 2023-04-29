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В «Спартаке» отреагировали на достижение отметки в 100 тысяч подписчиков Telegram-канала

Алина Савинова
Telegram Дзен

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новый рекорд московского клуба в социальной сети Telegram.

29 апреля «Спартак» первым из клубов РПЛ достиг отметки в 100 тысяч подписчиков Telegram-канала.

«То, что «Спартак» первым из российских клубов достиг отметки в 100 тысяч подписчиков в Telegram, очень нас радует. Спасибо болельщикам. Думаю, цифры говорят сами за себя», — приводит Sport24 слова Зеленова.

На данный момент красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 49 очков за 24 тура.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-29-v-spartake-otreagirovali-na-dostizheniye-otmetki-v-100-tysyach-podpischikov-telegram-kanala
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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