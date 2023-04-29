Судейство
Сегодня, 20:16
На 27-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» арбитр Кирилл Левников ошибочно вынес предупреждение Руслану Литвинову. Для спартаковца оно стало четвертым в турнире, он заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит игру с «Зенитом».
В том эпизоде Николай Комличенко вел борьбу с Литвиновым, оба футболиста слегка потолкались руками, затем спартаковец ненадолго прихватил соперника за руку и отпустил ее, а ростовчанин оттолкнулся и сам упал, изобразив фол. Судья поверил, назначил штрафной удар и достал желтую карточку.