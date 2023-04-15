В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Джикии, Промеса и Мозеса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков команды.

— Как чувствует себя Георгий Джикия, который тоже пропускает сегодня матч? Когда он сможет вернуться на поле?

— Джикия в заявке. Сегодня он на скамейке запасных. Чувствует себя хорошо, восстанавливается. По поводу того, когда сыграет, это все-таки решит тренерский штаб. Лишний раз рисковать никто не будет.

— Что с Квинси Промесом?

— То же самое, он продолжает восстановление. То же могу сказать и про Хлусевича, и про Мозеса.

— Когда их ожидать?

— По срокам не скажу, но надеемся, что как можно быстрее они вернутся на поле.