Агент Николича ответил на вопрос о возможных переговорах с «Динамо»

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Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы тренера Марко Николича, ответил на вопрос «СЭ» о возможных переговорах специалиста с московским «Динамо».
— Общается ли «Динамо» с Марко Николичем по возможному назначению?
— Нет, это неправда... Очень много слухов!
— Как у Николича ситуация с трудоустройством?
— Наверное, пока не определился.
С июня 2020 по октябрь 2021 года Николич возглавлял «Локомотив». После ухода из московского клуба 43-летний серб является безработным.
В понедельник, 3 апреля, Йоксимович заявил «СЭ», что Николич может вернуться к работе в середине мая.