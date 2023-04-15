Агент Николича ответил на вопрос о возможных переговорах с «Динамо»

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы тренера Марко Николича, ответил на вопрос «СЭ» о возможных переговорах специалиста с московским «Динамо».

— Общается ли «Динамо» с Марко Николичем по возможному назначению?

— Нет, это неправда... Очень много слухов!

— Как у Николича ситуация с трудоустройством?

— Наверное, пока не определился.

С июня 2020 по октябрь 2021 года Николич возглавлял «Локомотив». После ухода из московского клуба 43-летний серб является безработным.

В понедельник, 3 апреля, Йоксимович заявил «СЭ», что Николич может вернуться к работе в середине мая.