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Сегодня, 16:35

В «Спартаке» заявили, что договоры с новыми футболистами будут защищены юридически

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о зимней трансферной кампании клуба.

— Вице-президент «Серро-Портеньо» сообщил о приобретении «Спартаком» 80% прав на Алексиса Дуарте. Пишут и про скорый трансфер Тавареша. Насколько эта информация соответствует действительности? И вообще, сколько игроков пополнит Спартак нынешней зимой?

— Давайте не будем торопить события. Сообщения о любых переходах мы публикуем только после того, как игроки проходят медосмотр и подписывают все необходимые документы. Пока скажу, что усиления будут. Этим активно занимается спортивный блок.

— Подписывают ли новички (и уже действующие игроки) «Спартака» некие допсоглашения об обязательстве доиграть контракт, несмотря на внешние обстоятельства?

— Да, договоры с новичками защищены.

Пресс-служба «Серро Портеньо» 13 января объявила о переходе 22-летнего защитника и капитана команды Алексиса Дуарте в «Спартак».

Также португальские СМИ сообщили о скором завершении сделки по переходу 21-летнего защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Дмитрий Зеленов
Томаш Тавареш
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