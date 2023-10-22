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РПЛ

Сегодня, 13:29

В «Спартаке» заявили, что клуб выйдет в футболках с доброшрифтом на матч против «Пари НН»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что матч «Спартак» — «Пари НН» начнется с минуты молчания в память о трагедии в Лужниках.

— 20 числа команда в полном составе приехала в Лужники почтить память жертв той страшной трагедии. На следующий день сотрудники офиса «Спартака» приняли участие в Кубке памяти, ежегодном событии, которое проходит в Сокольниках, на полях нашей Академии. Было больше 60 команд. Здорово, что такая традиция живет. Помним, значит, живы. Сегодня еще хотел отметить: футболисты выйдут на поле в необычных футболках. Номера и фамилии выполнены доброшрифтом, который создали дети с диагнозом ДЦП. «Спартак» первым начал проводить такие акции. Мы считаем, что это очень важно. Футболки после матча будут проданы на аукционе, а все средства пойдут на благотворительность, — сказал Зеленов.

20 октября 1982 года в Лужниках вдавке под трибунами погибли 66 человек, которые посетили матч Кубка УЕФА против голландского «Харлема».

ФК Спартак (Москва)
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