В «Спартаке» заявили, что не рассматривают никакие альтернативные варианты Абаскалю

Сегодня, 12:54
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о взаимодействии с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
«С того момента, как я пришел в клуб, мы постоянно на связи. Мы общаемся регулярно после матча — и после побед, и после неудач. Стараемся обсуждать все аспекты работы. На данный момент мы работаем вместе и никакие альтернативные варианты не рассматриваются», — цитирует Малышева «РБ Спорт».
34-летний испанец возглавляет «Спартак» с лета прошлого года. Под его руководством команда провела 53 матча, в которых одержала 28 побед, 11 раз сыграла вничью и уступила в 14 встречах.
«Спартак» на последних минутах вырвал победу над «Сочи» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ. Красно-белые с 13 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с «Пари НН» в FONBET Кубке России. Матч пройдет во вторник, 19 сентября. После 3-х туров команда Абаскаля с 9 очками лидирует в группе D.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -