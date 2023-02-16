В «Спартаке» заявили об отсутствии информации о желании Виталия Шитова перейти в «Крылья Советов»

Сегодня, 19:15
Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе нападающего красно-белых Виталия Шитова в «Крылья Советов».
«На данный момент Шитов находится в расположении команды «Спартак» Москва. Куда дальше — будем вместе смотреть. Пока конкретики такой не было. Но все возможно в этой жизни, потому что это футбол», — сказал Баженов «СЭ».
Ранее Metaratings.ru сообщил о том, что 19-летний вингер Шитов хочет воссоединиться с братом Владиславом в «Крыльях Советов».
Шитов сыграл лишь по одной встрече в РПЛ и в Кубке России в текущем сезоне.