0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:15

В «Спартаке» заявили об отсутствии информации о желании Виталия Шитова перейти в «Крылья Советов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе нападающего красно-белых Виталия Шитова в «Крылья Советов».

«На данный момент Шитов находится в расположении команды «Спартак» Москва. Куда дальше — будем вместе смотреть. Пока конкретики такой не было. Но все возможно в этой жизни, потому что это футбол», — сказал Баженов «СЭ».

Ранее Metaratings.ru сообщил о том, что 19-летний вингер Шитов хочет воссоединиться с братом Владиславом в «Крыльях Советов».

Шитов сыграл лишь по одной встрече в РПЛ и в Кубке России в текущем сезоне.

Никита Баженов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент: «Интерес от ЦСКА к Сутормину? Обращайтесь к руководству армейцев и «Зенита»
«Крылья Советов» разгромили «Торпедо» в товарищеском матче
Гаджиев считает, что Каманцев поторопился с высказыванием о российских судьях и игроках
«Нижний Новгород» продлит контракт с форвардом Сулеймановым
«Нижний Новгород» проиграл «Оренбургу» в товарищеском матче, Глушаков забил
«Зенит» может подписать Баринова в случае ухода Кузяева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» продлит контракт с форвардом Сулеймановым

Тренер Давидян: «Сперцян не потерялся бы у Гвардиолы в «Манчестер Сити»