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Сегодня, 21:14

В тренерский штаб «Торпедо» вошел 29-летний итальянец

Виктория Кравченко
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В тренерский штаб «Торпедо» вошел 29-летний итальянский специалист по физподготовке Денис Франческутти, сообщает официальный сайт московского клуба.

Франческутти является обладателем тренерской лицензией B UEFA. Ранее он работал в итальянских клубах «Касарса», «Удинезе», «Санвитезе 1920», «Сандона 1922», «Лекко», «Лупаренсе».

28 марта «Торпедо» возглавил итальянский тренер Жозеп Клотет. Клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 20 матчах. Предыдущим главным тренером команды был Андрей Талалаев, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию 22 марта.

Источник: https://torpedo.ru/news/44954/
ФК Торпедо (Москва)
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