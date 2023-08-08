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Сегодня, 13:10

В Турции сообщили о возобновлении переговоров по трансферу Зайнутдинова в «Бешикташ»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Бактиер Зайнутдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал для «СЭ» информацию о переговорах ЦСКА и турецкого клуба по трансферу полузащитника армейцев Бактиера Зайнутдинова.

В матче 3-го тура РПЛ против «Локомотива» (4:1) Зайнутдинов получил травму. 25-летний казахстанец был заменен на 35-й минуте встречи.

«О Бактиере уже открыто заявлял главный тренер «Бешикташа», но пока у этого трансфера нет ни позитивного, ни негативного результата. Не отрицаю, что ранее говорил, что переговоры прекращены, но они возобновились и продолжаются. Такое бывает. Предполагаю, что все решится в ближайшие два дня. Но определенные препятствия у этого трансфера все равно есть», — сказал Дикме «СЭ».

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за красно-синих.

Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

Бактиер Зайнутдинов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК ЦСКА (Москва)
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