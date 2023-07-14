В «Зените» прокомментировали информацию о затянувшейся презентации Фернандеса

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал затянувшийся процесс с объявлением о переходе защитника Марио Фернандеса в петербургский клуб.

«Дождитесь официальных сообщений по Марио», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в среду, 12 июля, 32-летний Фернандес должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.

11 июля «СЭ» сообщал, что Фернандес в ближайшие дни должен пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с «Зенитом».

По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».