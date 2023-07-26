В «Зените» заявили, что отказали «Црвене Звезде» на запрос об аренде Эраковича: «Тема закрыта»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что сине-бело-голубые отказали «Црвене Звезде» в обратной аренде защитника Страхини Эраковича.

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о покупке 22-летнего серба у «Црвены Звезды» 23 июля. Футболист заключил контракт по схеме «4+1».

«Тема аренды Эраковича закрыта. «Црвена Звезда» сделала запрос, но мы им отказали», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в комментарии «СЭ» заявил, что хотел бы видеть Эраковича в составе сербского клуба в матчах Лиги Чемпионов.