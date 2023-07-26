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Сегодня, 16:15

Малком улетел для прохождения медобследования, но посетит один из ближайших домашних матчей «Зенита»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Малком.
Фото ФК «Зенит»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что нападающий команды Малком прилетит в Санкт-Петербург, чтобы попрощаться с болельщиками клуба.

«Попрощался ли Малком? Ему надо было улетать на углубленное медицинское обследование. Он приедет на одну из ближайших домашних игр. Устроим ли ему церемонию? Конечно!» — сказал Медведев «СЭ».

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 26-летний форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

23 июля Александр Медведев сообщил, что Малком перейдет в «Аль-Хиляль». Клуб из Саудовской Аравии заплатит «Зениту» 60 миллионов евро.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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