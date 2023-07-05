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Сегодня, 09:15

Никонов — о лучшем тренере прошлого сезона: «Федотов и Гончаренко»

Александр Кружков
Обозреватель
Виктор Гончаренко.
Фото Global Look Press
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Экс-тренер «Торпедо» и юношеской сборной России Вадим Никонов в интервью «СЭ» оценил деятельность коллег, работающих в РПЛ.

— Лучший тренер РПЛ-2022/23?

— Сергея Семака выносим за скобки. У него в «Зените» такие возможности, что никому в России и не снились. Поэтому я назову Владимира Федотова и Виктора Гончаренко.

Последние четыре года ЦСКА даже в призеры не попадал, а с Федотовым в первый же сезон завоевал серебряные медали и выиграл Кубок России. Владимир Валентинович молодец. Надеюсь, в армейском клубе он всерьез и надолго. У него ведь и фамилия соответствующая!

К Гончаренко тоже с симпатией отношусь. Специалист сильный, думающий, умеет из игроков выжать максимум. Что в Екатеринбурге и доказал в очередной раз. С его приходом «Урал» преобразился и выдал беспроигрышную серию, которая с учетом Кубка России растянулась аж на 16 матчей. Для команды, обладающей скромным подбором футболистов, — феноменальное достижение!
Когда смотрю матчи ЦСКА и «Урала», вспоминаю мудрые слова своего учителя — великого Деда, Виктора Александровича Маслова: «Если тренер знает, что делать с командой, а она понимает его требования, будет успех».

Ну и, конечно, самых добрых слов заслуживает Игорь Осинькин. Молодежь при нем реально прогрессирует. Если бы в декабре из «Крыльев» не выдернули Глушенкова и Пиняева, весной команда точно бы не боролась за выживание. Из Самары же и до этого почти всех лидеров растащили: Сергеева, Зиньковского, Сарвели...

Игорь Акинфеев и&nbsp;Малком. Вадим Никонов: «Малком — классный футболист. Но для меня лучший — Акинфеев»
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Вадим Никонов
Виктор Гончаренко
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