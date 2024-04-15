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Газзаев — о ничьей ЦСКА с «Локомотивом»: «Вытащили проигранный матч»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» ничью команды с «Локомотивом» (3:3) в матче 24-го тура РПЛ.

«Очень интересный был матч. «Локомотив» имел преимущество на протяжении всей игры в плане результата, но ЦСКА блестяще провел концовку. Заслуженная ничья. Ощущение, что у «Локомотива» было больше шансов выиграть, но надо отдать должное тренерскому штабу и футболистам армейцев, что смогли перевернуть встречу. Кажется, что замены, которые сделал Галактионов, негативно повлияли на команду, а у Федотова было все наоборот. Тамерлан Мусаев достаточно быстро вписался в игру ЦСКА, он показывает результат. И очень успешно вышел на замену Антон Заболотный. Эмоциональное состояние у команды было отличным, что позволило завоевать ничью и фактически вытащить проигранный матч», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», набравший такое же количество очков, идет пятым — железнодорожники уступают армейцам по дополнительным показателям.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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