Газзаев: «Было бы замечательно провести ретроматч ЦСКА и «Зенита»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказал мнение, что ретроматч между ветеранами ЦСКА и «Зенита» получился бы идеальным.

«Было бы замечательно провести ретровстречу двух обладателей Кубка УЕФА: ЦСКА и «Зенита». Уверен, что получится отличный матч. Эти два трофея — важные достижения в истории России. И в эпоху отстранения важно об этом вспомнить. Это был бы идеальный матч. Что касается идеи мероприятий со странами СНГ? Это отлично. Можно сыграть с легендами белорусского футбола. Белоруссия — дружественное государство, и они будут только рады такому предложению», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что РФС намерен провести ретроматч «Ротор» — «Спартак».