Ветеран ЦСКА Пономарев назвал главную проблему «Зенита»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев полагает, что падение качества игры «Зенита» в последних матчах связано с уходом полузащитника Малкома.

«Вот, ушел Малком — и все, Семак не знает, что делать. Уже разброд и шатание, ничего интересного «Зенит» в последних матчах не показывает. Так что Семак будет здорово гореть со своим коллективном сейчас. Малком очень хорошо мог держать в напряжении оборону соперников петербуржцев», — цитирует Пономарева «Газета.Ru».

Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. Этим летом 26-летний бразильский футболист перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро, что сделало его самым дорогим футболистом в истории российского футбола.

После трех туров «Зенит» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 4 очка.