Ветеран ЦСКА Пономарев считает, что армейцы победят «Нижний Новгород» со счетом 2:0

Сегодня, 12:20
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между армейцами и «Нижним Новгородом».
«Армейцы победят с небольшим преимуществом. Все-таки мы играем на своем поле. Конечно, нашим легионерам будет трудновато, сейчас прохладно, они не привыкли в таких условиях играть. Но ничего, пора привыкать. У ЦСКА стабильный состав: и оборона в порядке, и полузащита, и в нападении Чалов немного прибавил, возмужал, и, тем более, все в порядке с Акинфеевым. Думаю, мы выиграем со счетом 2:0», — сказал Пономарев «СЭ».
Матч ЦСКА — «Нижний Новогород» пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 5 ноября, начало — в 19:00 по московскому времени.
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