Ветеран ЦСКА Пономарев считает, что «Оренбург» может побороться за медали в РПЛ

Сегодня, 16:36
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре армейцев против «Оренбурга» в рамках 14-го тура РПЛ (2:2).
«Хорошая игра была со стороны ЦСКА и, тем более, со стороны «Оренбурга». Крепкая команда «Оренбург». Не ожидал от них такого противостояния. Очень уж веселая и работоспособная команда. Сегодня все закономерно и счет соответствует игре. «Оренбург» еще не обрел уверенность в себе. Надо оборону поправить, и тогда у них будет идеальная команда. Тогда они будут бороться за место в тройке. Хотя «Оренбург» и сейчас запросто может бороться за призовые места. Еще впереди целый круг, они поработают и выдадут нам что-то интересное», — сказал Пономарев «СЭ».
После этого матча ЦСКА поднялся на третье место в таблице РПЛ с 26 очками, «Оренбург» остался 9-м, имея в активе 19 очков.
В 15-м туре ЦСКА сыграет с «Локомотивом» 29 октября, «Оренбург» днем ранее встретится с «Факелом».
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