Владимир Пономарев: «Было противно смотреть на игру ЦСКА в матче с «Нижним Новгородом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от игры армейцев в матче с «Нижним Новгородом» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«У команды ничего не получилось. Было противно смотреть на игру армейцев. Конечно, Владимир Федотов старался настроить игроков на самоотдачу. Но не получилось, потому что каждый футболист должен настраивать себя сам. Игрок должен выходить на каждый матч, как на последний, и думать: «Сегодня сыграю, а завтра умру».

Наши футболисты высокооплачиваемые. Они миллионеры. В гробу они не видали этот футбол. Игроки только и думают о предстоящем отпуске. Осталось пару игр. С ними очень сложно работать, тем более с иностранцами. Если бы были штрафные санкции, например, не получили бы свою сумасшедшую зарплату за неудачную игру, но такого в контракте у них не прописано. Они лучше поболеют и будут свой пальчик лечить. Как у нас получился бандитский капитализм, такой же бандитский футбол», — сказал Пономарев Betonmobile.ru.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.