Ветераны «Спартака» поздравили Никиту Симоняна и подарили ему памятный подарок

В спартаковском манеже в Сокольниках состоялся турнир, посвященный старейшему ветерану клуба, лучшему бомбардиру красно-белых всех времен, олимпийскому чемпиону 1956 года Никите Павловичу Симоняну, сообщает пресс-служба клуба.

От «Спартака» прославленного олимпионика, которому в прошлом месяце исполнилось 96 лет, поздравил генеральный директор Евгений Мележиков. Он вручил ему от клуба памятные и ценные подарки. Затем теплые слова в адрес Симоняна сказал самый титулованный тренер «Спартака» и России Олег Романцев.

После торжественной части взоры всех зрителей устремились на футбольный газон, где в честь Симоняна состоялся ветеранский турнир, организованный комитетом ветеранов РФС во главе с Александром Мирзояном. В нем приняла участие и спартаковская команда.