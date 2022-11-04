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Сегодня, 15:09

Ветераны «Спартака» поздравили Никиту Симоняна и подарили ему памятный подарок

Иван Шитик
Корреспондент
Ветераны «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
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В спартаковском манеже в Сокольниках состоялся турнир, посвященный старейшему ветерану клуба, лучшему бомбардиру красно-белых всех времен, олимпийскому чемпиону 1956 года Никите Павловичу Симоняну, сообщает пресс-служба клуба.

От «Спартака» прославленного олимпионика, которому в прошлом месяце исполнилось 96 лет, поздравил генеральный директор Евгений Мележиков. Он вручил ему от клуба памятные и ценные подарки. Затем теплые слова в адрес Симоняна сказал самый титулованный тренер «Спартака» и России Олег Романцев.

После торжественной части взоры всех зрителей устремились на футбольный газон, где в честь Симоняна состоялся ветеранский турнир, организованный комитетом ветеранов РФС во главе с Александром Мирзояном. В нем приняла участие и спартаковская команда.

Источник: https://spartak.com/news/2022-11-04-veterany_pozdravili_simonyana_v_nashem_manezhe_v_sokolnikakh/
Никита Симонян
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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