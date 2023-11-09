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Сегодня, 09:15

Виллиам де Оливейра назвали три причины успеха Семака в «Зените»

Гоша Чернов
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» объяснил, почему Сергей Семак является топовым тренером.

— Почему при Семаке «Зенит» постоянно выигрывает чемпионат? Три главные причины того, почему Семак — топ-тренер.

— Сергей Богданович очень хорошо умеет подстраиваться под тех футболистов, которые у него есть. Многие тренеры-чемпионы не меняют игровую систему много лет, но наш тренерский штаб всегда отталкивается от состава. Это первый фактор. Второй, конечно, отношения с футболистами и сотрудниками клуба. Он прекрасно относится к любому, кто причастен к команде, а здоровые отношения внутри коллектива помогают добиться успеха. Еще одна причина — умение ждать. У Сергея Богдановича сумасшедшая выдержка. Я каждый день учусь у него этому, ведь я достаточно эмоциональный человек. А Семак всегда держит голову холодной, при ответе на любой вопрос возьмет паузу, подумает.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры
Сергей Семак
ФК Зенит
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