Виллиам Оливейра: «Вообще не понял, из-за чего началась потасовка в конце матча «Зенита» с ЦСКА»

Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам Оливейра высказался о потасовке между сине-бело-голубыми и игроками ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ (1:1).

«Вообще не понял, из-за чего началась потасовка в конце матча с ЦСКА, потому что Эракович чисто сыграл в мяч, а до этого мы забили чистый гол. Не знаю, почему у ЦСКА были претензии. Вообще, должно было быть наоборот — на Круговом не поставили чистый пенальти в пользу «Зенита», — приводит Sport24 слова специалиста.

Также он прокомментировал то, что в матчах «Зенита» часто происходят потасовки.

«Это игровые моменты, все хотят победить. Мы играли в Москве против ЦСКА, у которого хороший состав. Такое бывает в каждой игре, ничего страшного», — добавил Оливейра.

Между игроками ЦСКА и «Зенита» произошло две стычки в концовке матча РПЛ. Сразу после гола питерцев между игроками случился конфликт у ворот армейцев. Через несколько минут встречи произошла потасовка уже у противоположных ворот. Судья встречи Павел Кукуян показал футболистам пять желтых карточек.

После 7-го тура «Зенит» с 14 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на 7-й позиции, имея в активе 11 очков.