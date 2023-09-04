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Сегодня, 16:25

Нагорных объяснил, почему Тикнизян не покинул «Локомотив» летом

Алина Савинова
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что московский клуб получал предложения по трансферу защитника Наира Тикнизяна в летнее трансферное окно. Однако эти варианты не устроили команду и игрока.

«Наир работает с нами, он, безусловно, получит еще не одну возможность и не одно предложение перейти в топовый клуб Европы. Мы все сделаем для того, чтобы он был высококлассным футболистом. Были определенные предложения летом, но мы и сам Наир посчитали их несерьезными на данный момент», — приводит ТАСС слова Нагорных.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» в 2021 году. В текущем сезоне 24-летний защитник провел 10 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

По итогам 7 туров московская команда занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/18650455
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
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16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
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Балтика – Ростов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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