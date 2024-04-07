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Сегодня, 19:22

Педро — о победе над «Балтикой»: «Была сложная игра, мяч не шел в ворота»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Вингер «Зенита» Педро прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в матче 23-го тура РПЛ. Он стал автором единственного гола.

— Три гола в двух матчах (он также оформил в дубль в матче Кубка России против «Спартака» (2:1), — Прим. «СЭ») — какие ощущения? Радость, кураж?

— Испытываю большое счастье и большую радость. Сегодня смог помочь команде, надеюсь, впереди будет много поводов для радости. Буду стараться изо всех сил, чтобы забивать и отдавать передачи.

— Матч складывался непросто, наверное, в первую очередь, потому что казалось, что не летит мяч в ворота. Было такое ощущение?

— Действительно, была сложная игра, мяч не шел в ворота. Вратарь очень много моментов вытащил, спасал на ленточке, играл очень ярко, и мы упустили множество моментов, которые не должны упускать. Из-за этого, думаю, в концовке было немножко нервно. Но главное, что мы победили. Будем сейчас усиленно работать, впереди очень важный матч.

— Всю эту неделю у многих из нас играет песня про Педро. Не надоела ли она вам?

— Да, это забавно, потому что я не знал про этот тренд, а российские игроки мне показали, поставили видео. Забавно, я с юмором к этому отнесся.

Педро и&nbsp;Клаудиньо в&nbsp;матче с &laquo;Балтикой&raquo;. Пресная победа «Зенита»: еле задушил «Балтику» и потерял Вендела перед «Краснодаром»

«Зенит» набрал 44 очка и вернул себе лидерство в таблице чемпионата России. «Краснодар» опустился на вторую строчку с 43 очками.

РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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