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4 сентября, 15:36

Владимир Быстров: «А зачем «Спартаку» закрывать Клаудиньо? Пусть играет в свой футбол»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в интервью «РБ Спорт» поделился мнением о предстоящем матче команд в РПЛ.

— Этот «Спартак» способен побить «Зенит»?

— Почему нет? «Зенит» тоже не в оптимальной форме.

— Но там Малком, Клаудиньо сейчас вернется. Как их обыграть?

— А чего бояться-то? В свое время мы тоже выходили на поле против сильных иностранцев и ничего страшного — обыгрывали.

— Как вам эта история с тем, что кто-то закроет Клаудиньо?

— Бразильцы тоже не любят играть без мяча. Если оставить их без мяча, навязывать свой футбол, то у них будут проблемы. Они не любят обороняться. Когда тяжело, начинают ссориться.

— Кто способен закрыть Клаудиньо?

— Зачем его закрывать? Нужно играть в свой футбол, чтобы он играл в некомфортных условиях.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября. Начало — в 20:00.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Владимир Быстров
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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