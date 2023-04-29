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Федотов: «Первый тайм матча с «Ахматом» остался за ЦСКА, забили два мяча и могли еще»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Ахматом» (3:1) в матче 25-го тура РПЛ.

— Понимали, что козырь «Ахмата» — это суперактивное начало, у них девять забитых голов в этот промежуток игры. Команда хорошо прессует, оказывает давление. Но мы показали сопернику свою контригру и сами активно стартовали, не позволяя сопернику что-то создать, за исключением штрафного, который получился неприятным. Мы в том моменте остались в меньшинстве, у нас убрали защитника, но справились с этим эпизодом. Считаю, что первый тайм остался за нами, забили два мяча и могли еще увеличивать счет.

Понимали, что после перерыва соперник добавит, поэтому освежили линию атаки. Знали качества Конате и второго нападающего, которые оказывали давление за счет индивидуальных действий. Тем не менее первая половина второго тайма была спокойная. Пропустили на ровном месте, не успели закрыть зону. Хозяева при своей горячей поддержке оказывали серьезное давление. Слава Богу, мы отзащищались, ничего конкретного и серьезного у наших ворот не возникло. Возможно, хозяев подвела спешка, наносили удары с неудобных позиций. А мы нашли свой момент в быстрой атаке в самое нужное время и забили третий гол, — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

— Была ли у вас установка играть пожестче с игроками, от которых может исходить опасность?

— Таких установок не было. Футбол — мужская игра, происходит много единоборств, в том числе и суровых. Если мы хотим двигаться вперед, то в этой борьбе тоже не должны уступать. Но жесткость и грубость — это две несопоставимые вещи. Жесткость — игра в мяч, через мяч, и здесь идет веяние современного футбола. Кто выигрывает больший процент единоборств, тот и побеждает.

ЦСКА набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда примет «Оренбург».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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