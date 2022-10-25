Габулов — об игре «Химок»: «Это антифутбол!»

Бывший гендиректор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» заявил, что игра подмосковной команды в обороне не поддается логическому объяснению.

— Сложно разбирать игру вратаря «Химок» Виталия Гудиева в матче со «Спартаком» (0:5). Она неотделима от действий футболистов подмосковной команды в обороне. А тут я даже слов не могу подобрать... Это точно не уровень РПЛ. Никакой организации, никакого взаимопонимания! Отсюда у «Спартака» возникали такие убойные моменты. Это какой-то антифутбол!

Гудиев бился как мог. Что-то вытащил, сопротивлялся. Но опять же... В эпизоде с первым голом справился с непростым ударом Зобнина. Но почему никто не накрыл Игнатова, который добивал? Почему спартаковец первым оказался на мяче? Второй гол — чистый привоз защитника.

Я бы подробнее остановился на третьем голе, когда забил Николсон. Считаю, Гудиев должен был сработать на перехвате и не позволить мячу дойти до адресата. Почему он этого не сделал? Настроил себя на то, что будет перемещаться по линии ворот, чтобы дальше реагировать на удар. В связи с этим у него корпус ушел чуть назад, и уже из этой стойки он не мог перехватить передачу. А если бы находился в правильной вратарской стойке и нацеливал себя на игру на перехвате, то спокойно этот мяч забрал бы.

Вообще, печально наблюдать, во что превращаются «Химки». Команда спаслась в прошлом сезоне, хорошо начала этот. А сейчас — просто катастрофа. И главное — нет никакой игры в обороне... Впереди ребята еще стараются, создают моменты, однако в РПЛ невозможно добиваться результата с таким дисбалансом в игре.