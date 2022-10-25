Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:44

Габулов — об игре «Химок»: «Это антифутбол!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Виталий Гудиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Новости

Бывший гендиректор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» заявил, что игра подмосковной команды в обороне не поддается логическому объяснению.

— Сложно разбирать игру вратаря «Химок» Виталия Гудиева в матче со «Спартаком» (0:5). Она неотделима от действий футболистов подмосковной команды в обороне. А тут я даже слов не могу подобрать... Это точно не уровень РПЛ. Никакой организации, никакого взаимопонимания! Отсюда у «Спартака» возникали такие убойные моменты. Это какой-то антифутбол!

Гудиев бился как мог. Что-то вытащил, сопротивлялся. Но опять же... В эпизоде с первым голом справился с непростым ударом Зобнина. Но почему никто не накрыл Игнатова, который добивал? Почему спартаковец первым оказался на мяче? Второй гол — чистый привоз защитника.

Я бы подробнее остановился на третьем голе, когда забил Николсон. Считаю, Гудиев должен был сработать на перехвате и не позволить мячу дойти до адресата. Почему он этого не сделал? Настроил себя на то, что будет перемещаться по линии ворот, чтобы дальше реагировать на удар. В связи с этим у него корпус ушел чуть назад, и уже из этой стойки он не мог перехватить передачу. А если бы находился в правильной вратарской стойке и нацеливал себя на игру на перехвате, то спокойно этот мяч забрал бы.

Вообще, печально наблюдать, во что превращаются «Химки». Команда спаслась в прошлом сезоне, хорошо начала этот. А сейчас — просто катастрофа. И главное — нет никакой игры в обороне... Впереди ребята еще стараются, создают моменты, однако в РПЛ невозможно добиваться результата с таким дисбалансом в игре.

Никита Чернов и&nbsp;Александр Селихов. Высший класс Селихова. Акинфеев и Сычевой. Недоработка Шунина. Экспертиза Габулова

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Владимир Габулов
РПЛ
ФК Химки
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российскую чемпионку лишат золота Олимпиады. Почему ждали целых десять лет?
Норвежцы в шоке от допуска Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера. Чем они недовольны?
Киселев: ВС России нанесли подразделению ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер
Совладелец S7 Group Татьяна Филева ушла с поста генерального директора компании
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
По правилам ли Сычевой пробил пенальти Акинфееву? Мнение Габулова
Бывший футболист и тренер «Зенита» объяснил крупную победу петербургского клуба над «Сочи»
Габулов — о голе Камано: «Шунин ошибся с позицией»
Габулов: «Селихов совершил самое красивое спасение тура»
Высший класс Селихова. Акинфеев и Сычевой. Недоработка Шунина. Экспертиза Габулова
Магомед Адиев: «Знаю, что Алип хочет больше играть и рассматривает другие чемпионаты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Колыванов: «Чалову не стоит переходить в «Венецию» из такой команды, как ЦСКА»

Габулов — о голе Камано: «Шунин ошибся с позицией»