Владимир Пономарев высказался о трансфере защитника Агапова в ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о трансфере защитника Ильи Агапова из «Нижнего Новгорода» в московский клуб.

6 января ЦСКА объявил о подписании контракта с Агаповым до 2027 года.

«Армейцы взяли мальчика молодого из «Нижнего Новгорода» — Илью Агапова. Ему 21 год, он высокого роста. Говорят, что может играть центрального и крайнего защитника. Это очень хорошо! Тем более у нас скоро уйдет болезненный игрок, слава Богу! Мы его просто так держали три года. Шансы на чемпионство? Я думаю, что «Зенит» уже досрочно стал чемпионом РПЛ. Питерцы тоже будут комплектоваться быстрыми ребятами. У них денег невпроворот. Они уже не упустят победу в чемпионате», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

В текущем сезоне 21-летний защитник сыграл за «Нижний Новгород» 16 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 туров.