Сарвели — об отмененном голе: «Очень жаль, что не смог забить»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в четвертом туре РПЛ. На 66-й минуте арбитр отменил гол Сарвели из-за игры рукой.

— Гол не засчитали, какие эмоции на этот счет?

— К сожалению, там была рука. Я еще не увидел. Очень жаль, что не смог забить.

— Вспомни момент с пенальти. Что там было?

— Ошибка моя, нечаянно наступил на ногу сопернику.

— Вам как воспитаннику «Чертаново» приятно, что много выпускников академии этого клуба играет и в «Крыльях Советов», и в «Локомотиве»?

— Я за всех рад. Всегда приятно встречаться и играть друг против друга.

«Крылья Советов» набрали 8 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 5 очками идет на шестой строчке.

В следующем туре «Крылья» в гостях сыграют с «Рубином» 18 августа. «Локо» 19-го числа отправится в гости к «Краснодару».