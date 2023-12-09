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Сегодня, 13:45

Владислав Шитов рассказал о самой тяжелой травме в своей карьере

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Форвард «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, почему он пропустил финал Кубка России в 2022 году.

«Под конец чемпионата в «Спартаке-2» повредил голеностоп, пропустил победу «Спартака» в Кубке. Попал в заявку на полуфинал, а на финал, когда MакSим пела, даже вырваться не смог», — цитирует футболиста Sport24.

Шитов является воспитанником «Спартака». За основную команду красно-белых форвард сыграл 2 минуты в 2 играх чемпионата России.

В этом сезоне 20-летний футболист выступает за «Крылья Советов». Россиянин провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 2 двумя результативными передачами.

Источник: Sport24
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